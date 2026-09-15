زينة تروي سنوات النزاع مع أحمد عز: «كان نفسي يتحبس أسبوع»

خبرني - تحدثت الفنانة المصرية زينة رضا عن أزمتها القضائية مع الفنان أحمد عز، مؤكدة أنها خرجت منتصرة من «الحرب» التي خاضتها رغمًا عنها، موضحة أنها لم تكن ترغب في الانتقام منه أو التنكيل به.



وقالت الفنانة زينة، خلال لقائها مع «الشاشة» في برنامج «قصتي»: «الحرب خلصت وأنا كسبت»، مؤكدة أن هدفها طوال تلك الفترة كان استرداد حقوقها وحقوق أطفالها، باعتبار أن ذلك حق أصيل لا يمكنها التنازل عنه.

وأوضحت أن رحلتها داخل أروقة المحاكم بدأت بطلب الخلع عام 2012، لكنها لم تصل إلى نهايتها القانونية بصورة نهائية إلا في عام 2018، أي بعد سنوات طويلة استنزفت خلالها قدرًا كبيرًا من طاقتها النفسية والمعنوية.

وتحدثت زينة بمرارة عن «الخسارة الإنسانية» التي صاحبت هذا الصراع، موضحة أن المجتمع والجمهور غالبًا ما ينظران إليها باعتبارها «زينة القوية» التي تكسب القضايا، في حين يغيب عن هذا التصور حجم الأذى النفسي الذي تعرضت له كامرأة وأم وجدت نفسها في ساحات المحاكم بدلًا من أن تعيش الاستقرار الذي كانت تحلم به.

وأضافت: «كان نفسي يتحبس حتى لو أسبوع.. وأنا معاه تعرضت لأذى جسدي ونفسي».

وأكدت أن تجربتها مع هذا الصراع غيّرت فلسفتها في الحياة بصورة كبيرة، موضحة أنها أصبحت ترى أن الشخص الذي يفكر في الانتقام هو الخاسر الحقيقي، لأنه يهدر سنوات إضافية من عمره في التفكير في إيذاء الآخرين، بدلًا من توجيه اهتمامه إلى بناء مستقبله ومستقبل أبنائه.

وعن المحاولات المستمرة من البعض لزعزعة استقرارها المهني أو الشخصي، قالت زينة إنها أصبحت تتعامل مع هذه الأمور بهدوء شديد، وتضع حساباتها أمام الله، مؤكدة أنها استطاعت بفضل صبرها وإيمانها تجاوز هذه المحنة والخروج منها بصلابة أكبر.

وأشارت إلى أن الظلم الذي تعرضت له كان تجربة صعبة أسهمت في صقل شخصيتها، وجعلتها أكثر إدراكًا لأن الحقوق لا بد من استردادها، مهما كانت التضحيات والمعاناة التي قد تصاحب الوصول إليها.