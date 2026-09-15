تفاصيل إخماد حريق أتى على 30 دونما في ساكب بجرش

خبرني - قال وزير الزراعة صائب الخريسات ،الثلاثاء، إن الدفاع المدني ومديرية الحراج تمكنا من إخماد حريق أتى على 30 دونما في منطقة ساكب دون تسجيل إصابات، مشيرا إلى تضرر عدد من الأشجار جراء الحريق.

وأوضح لقناة "المملكة" أن الدفاع المدني استخدم تقنيات متطورة للسيطرة على حريق جرش ما أسهم في منع امتداده.

ودعى الخريسات المواطنين إلى الحذر وأخذ الحيطة عند إشعال النيران في محيط الغابات، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على زراعة أشجار جديدة لتعويض الأشجار المتضررة جراء الحريق.

وقال متصرف لواء المعراض سطام المجالي إن كوادر الدفاع المدني سيطرت على حريق في منطقة ساكب أتى على مساحات واسعة.

وأضاف المجالي أن الحريق اندلع في جبل طرون في منطقة ساكب لواء المعراض مبينا بأن كوادر الدفاع المدني سيطرت على الحريق رغم وعورة المنطقة وصعوبة الوصول إلى موقع الحريق.

وبين المجالي بأن الكوادر تعمل حاليا بمرحلة التبريد والمراقبة من خلال طائرات الدرون.

يذكر بأن قائد إقليم الشمال العميد محمود الفايز ومدير شرطة جرش العميد رأفت المعايطة ومحافظ جرش بالإنابة محمد العوامرة حضروا إلى موقع الحريق.

وأشار المجالي بأن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا للوقوف على تفاصيل الحريق.