الزاكي يكشف أوراق النشامى.. قائمة جديدة قبل مواجهتي سورية وفنزويلا

خبرني - يعقد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم بادو الزاكي، مؤتمراً صحفياً عند الواحدة ظهر الخميس 17 أيلول، في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم، للإعلان عن قائمة النشامى للتجمع المقبل، والذي يتضمن مواجهتي سورية وفنزويلا وديا.

ويدعو الاتحاد ممثلي وسائل الإعلام المعتمدة إلى حضور وتغطية وقائع المؤتمر الصحفي.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراته الودية الأولى أمام نظيره السوري عند الثامنة مساء الأحد 27 أيلول، على ستاد الملك عبدالله الثاني، قبل أن يواجه فنزويلا بذات التوقيت مساء الثلاثاء 6 تشرين الأول، وعلى الملعب نفسه.

ويأتي التجمع المقبل ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث تتضمن خطة الإعداد إقامة عدد من المباريات الودية خلال فترات التوقف الدولي المقبلة في العاصمة عمان، بما يتيح للجماهير الأردنية فرصة متابعة تحضيرات المنتخب ومساندته خلال مشواره الإعدادي.

يُذكر أن قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 أوقعت منتخب النشامى، وصيف النسخة السابقة، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.

وتقام نهائيات كأس آسيا 2027 خلال الفترة من 7 كانون الثاني ولغاية 5 شباط، في المملكة العربية السعودية.

ويستهل منتخب النشامى مشواره في البطولة بمواجهة أوزبكستان مساء الجمعة 8 كانون الثاني، على ستاد مدينة الملك عبدالله في جدة، قبل أن يواجه البحرين مساء الأربعاء 13 من الشهر ذاته، على الملعب نفسه، فيما يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة كوريا الشمالية مساء الأحد 17 كانون الثاني، على ستاد جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض.