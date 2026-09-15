الاردن .. السيطرة على حريق أتى على نحو 25 دونما في جرش

خبرني - قال متصرف لواء المعراض سطام المجالي الثلاثاء إن كوادر الدفاع المدني سيطرت على حريق في منطقة ساكب، أتى على نحو 25 دونما.

وأضاف المجالي أن الحريق اندلع في جبل طرون في منطقة ساكب لواء المعراض مبينا بان كوادر الدفاع المدني سيطرت على الحريق رغم وعورة المنطقة وصعوبة الوصول إلى موقع الحريق.

وبين المجالي بأن الكوادر تعمل حاليا بمرحلة التبريد والمراقبة من خلال طائرات الدروان.

يذكر بأن قائد إقليم الشمال العميد محمود الفايز ومدير شرطة جرش العميد رأفت المعايطة ومحافظ جرش بالانابة محمد العوامرة تواجدوا في موقع الحريق.

وأشار المجالي بأن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا للوقوف على تفاصيل الحريق.