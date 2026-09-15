مكاتب الاستقدام: دراسة لتوفير بوليصة تأمين تغطي خسائر هروب عاملات المنازل

خبرني - قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل، طارق النوتي، إن هناك دراسة لتوفير بوليصة تأمين تغطي الخسارة المالية الناتجة عن ترك العاملة مكان عملها إلى جهة غير معلومة، بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين ووزارة العمل.

وأضاف النوتي، في تصريحات لـ"المملكة"، الثلاثاء، أن كفالة مكتب الاستقدام للعاملة تمتد 90 يوما من تاريخ وصولها إلى المملكة، أي 3 أشهر، فيما يجري العمل على دراسة توفير بوليصة التأمين لما بعد هذه المدة.

وأوضح أن مشكلة هروب عاملات المنازل "قديمة جديدة ومتجددة"، مشيرا إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات الأمنية ووزارة العمل لمعالجتها.

وبين أن النقابة تبلغ الجهات الرسمية ووزارة العمل بأي معلومات تصل إليها بشأن شبكات أو مكاتب غير مرخصة أو أشخاص غير مرخصين يقومون بتشغيل عاملات المنازل أو تحريضهن على الهرب.

وفي سياق متصل، قال النوتي إن باب استقدام العاملات في المنازل من جمهورية بوروندي فُتح مؤخرا، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل، مشيرا إلى أن السوق الجديدة توفر خيارات أقل كلفة للمواطنين مقارنة بجنسيات أخرى.

وأوضح أن رواتب العاملات المستقدمات من بوروندي تتراوح بين 128 و142 دينارا شهريا بحسب الخبرة، إذ يبلغ راتب العاملة من دون خبرة 128 دينارا، فيما يصل راتب العاملة التي لديها خبرة إلى 142 دينارا شهريا.

وأكد النوتي أن انخفاض تكلفة الاستقدام ورواتب العاملات من بوروندي مقارنة بجنسيات أخرى يوفر على المواطنين.