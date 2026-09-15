"العقبة الرقمية": بدء استضافة وتشغيل أول منصة ذكاء اصطناعي في المملكة

خبرني - أعلنت مدينة العقبة الرقمية، المشغل لأكبر مركز بيانات في الأردن، بدء استضافة وتشغيل منصة Klstrai، الأولى من نوعها في المملكة والمتخصصة في توفير قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي من داخل الأردن.

ويتيح تشغيل المنصة للمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والشركات الناشئة والمطورين الوصول إلى قدرات حوسبة متقدمة للذكاء الاصطناعي محليا، بما يمكّنهم من تطوير التطبيقات وتشغيلها ومعالجة البيانات من داخل المملكة، ويعزز السيادة الرقمية وسيادة البيانات.

وتوفر المنصة للمؤسسات إمكانية الاستفادة من قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي بحسب احتياجاتها ومتطلبات أعمالها، دون الحاجة إلى تحمل كلف شراء التجهيزات المتقدمة أو إنشاء وتشغيل بنية تحتية حاسوبية خاصة، بما يسهم في خفض كلف تطوير الحلول وتسريع الانتقال من مرحلة التجربة والتطوير إلى التشغيل الفعلي.

كما توفر Klstrai خيارات مرنة تلائم المؤسسات في مختلف مراحل تبني حلول الذكاء الاصطناعي، بدءا من خدمات الحوسبة عند الطلب، وصولا إلى تطوير الحلول المتكاملة وتشغيلها، وتشمل مجالات الاستفادة منها تحليل البيانات، ومعالجة الوثائق، وأتمتة العمليات، وتطوير المساعدات الرقمية وحلول خدمة العملاء، وغيرها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتكتسب الخطوة أهمية استراتيجية في ظل التوسع المتسارع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وما تتطلبه من قدرات حاسوبية متقدمة لمعالجة كميات كبيرة من البيانات، إذ يتيح توفير هذه القدرات داخل المملكة للمؤسسات إبقاء بياناتها ومعالجتها محليا، ويمنحها تحكما أكبر في بياناتها وعملياتها الرقمية، إلى جانب تقليل الاعتماد على البنية التحتية الحاسوبية الموجودة خارج الأردن.

ويسهم توطين قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي في رفع جاهزية المملكة لتطوير واستضافة وتشغيل تطبيقات متقدمة محليا، وتوفير بنية تحتية داعمة للابتكار والبحث والتطوير، وتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاعات الحكومية والاقتصادية والشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة العقبة الرقمية، إياد أبو خرما، إن تشغيل منصة Klstrai يمثل محطة مهمة في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الأردن، من خلال توفير القدرات الحاسوبية المتقدمة التي تحتاجها المؤسسات والمطورون من داخل المملكة، بما يساعدهم على تطوير حلولهم وتشغيلها بكفاءة، ويمنحهم تحكما أكبر في بياناتهم.

وأضاف أن المنصة تسهم في توفير بيئة متقدمة تدعم الابتكار والاستثمار في حلول الذكاء الاصطناعي، وتتيح للكفاءات والشركات الأردنية الوصول إلى بنية حاسوبية متخصصة، بما يعزز تنافسية المملكة ويدعم مكانتها مركزا إقليميا لخدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.

ويأتي تشغيل المنصة امتدادا لاستثمارات مدينة العقبة الرقمية في تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات وربط الأردن بشبكات الاتصال الدولية، بما يعزز قدرة المملكة على استضافة وتشغيل التطبيقات والخدمات الرقمية المتقدمة، ويدعم الطلب المتنامي على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة في الأردن والمنطقة.