الشرع من دبي: سورية (ولدت من جديد) والاقتصاد قد يصل إلى 200 مليار دولار

خبرني - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سورية تمر بمرحلة انتقالية لإعادة بناء الثقة والمؤسسات، مشيرا إلى أن الاستقرار الذي تشهده البلاد فتح الباب أمام الاستثمارات، وأن سورية باتت تمثل "فرصة عظيمة" للمنطقة والعالم.

وقال الشرع، خلال مشاركته في جلسة رئيسية ضمن الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي 2026 في دبي، إن بلاده "ولدت من جديد" عقب رفع العقوبات الأميركية، معتبرا أن القرار كسر القيود وفتح الطريق أمام سوريا لبدء مسيرة التنمية والتطوير.

وأشار إلى أن الاقتصاد السوري بلغ نحو 32 مليار دولار عام 2025، متوقعا وصوله إلى 50 مليار دولار في عام 2027، وإلى نحو 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، في حال استمر الاستقرار في المنطقة والعالم.

ولفت الشرع إلى أن سورية تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الأمن الغذائي، موضحا أنها قادرة، في ظل الإمكانات الزراعية الحالية، على توفير الغذاء لنحو 70 إلى 75 مليون نسمة، فيما يمكن أن تتجاوز قدرتها 100 مليون نسمة مع إدخال التقنيات الزراعية الحديثة.

وأكد أن سورية ملتزمة بتعهداتها الدولية، وأنها حريصة على أن يعم الاستقرار المنطقة، مشددا على أن بقاء سوريا خارج دائرة النزاع لا يكفي، وأن الهدف هو ضمان استدامة الأمن والاستقرار بما يسمح بمواصلة مشروعها التنموي.

وفي الشأن الإعلامي، شدد الشرع على أهمية المصداقية وموثوقية المعلومات وتجنب تسييس الإعلام، داعيا وسائل الإعلام إلى مواكبة المستجدات ونقل الحقائق والمعلومات الصحيحة، باعتبارها مهمتها الأساسية.