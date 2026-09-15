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الأردن وفرنسا.. الصفدي يدفع باتجاه شراكة اقتصادية ودفاعية أوسع

  • 15 أيلول 2026
  • 18:15
الأردن وفرنسا الصفدي يدفع باتجاه شراكة اقتصادية ودفاعية أوسع

خبرني - استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، وفدا من أعضاء البرلمان الفرنسي في اجتماع بحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، وحضره رئيس جمعية الصداقة الأردنية-الفرنسية في مجلس النواب الأردني النائب إبراهيم الطراونة.

وأكّد الصفدي للوفد الذي ترأسه رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية-الأردنية في البرلمان الفرنسي فيليب لوتيو حرصَ المملكة على تطوير العلاقات بين الأردن وفرنسا في مختلف المجالات التي تهم البلدين، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية.

وشدّد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

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