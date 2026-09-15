جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر تُطلق جلسة حوارية تحت شعار «التشخيص المبكر يصنع فرقاً»

خبرني - تحت رعاية الأميرة منى الحسين المعظمة، الرئيسة الفخرية للجمعية والسفيرة العالمية لمنظمة الزهايمر الدولية، وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة زين بنت الحسين المعظمة، نظّمت جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر جلسةً حواريةً بعنوان «التشخيص المبكر لمرض الزهايمر ودعم الأشخاص الذين يعيشون مع الخرف وأسرهم ومقدمي الرعاية »، وذلك صباح اليوم، الثلاثاء، في نادي الملك حسين بعمّان.

وتأتي هذه الجلسة التي حملت شعار " كلما عرفت مبكراً، استطعت أن تفعل أكثر – التشخيص المبكر يصنعُ فرقاً "، احتفاءً بشهر التوعية واليوم العالمي لمرض الزهايمر الذي أطلقته منظمة

، ضمن حملة هذا العام.ADI

وافتتُحت الجلسة بكلمة متلفزة للأميرة منى الحسين المعظمة، أكدت فيها أهمية التشخيص المبكر لا سيما في ظل وجود العديد من عوامل الخطورة، وأهمية التعامل المبكر معه بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص الذين يعيشون مع مرض الخرف وأسرهم في.

وقالت أمين سر الجمعية، السيدة لين المدانات، إنّ رفع الوعي بمرض الخرف ودعم الأشخاص الذين يعيشون معه وأسرهم ومقدمي الرعاية مسؤولية مشتركة، وتتطلب تضافر جهود وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية، والقطاع الصحي والاجتماعي، والجامعات والمدارس، والإعلام، والأمن العام، والبلديات، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين أنفسهم، لنشر الوعي والحد من الوصمة وبناء مجتمع أكثر تقبلاً واحتواءً.

بدورها، قدمت الدكتورة سوسن المجالي، نائبة رئيس الهيئة الإدارية، عرضاً شاملاً تناول أبرز نشاطات وإنجازات الجمعية وجهودها المستمرة في مجال التوعية والتثقيف، ودعم الأشخاص الذين يعيشون مع الخرف ومقدمي الرعاية لهم، وتعزيز الشراكات مع الجهات الرسمية والخاصة.



شهادات حيّة، ومواقف رسمية داعمة

حمل اللقاء بُعداً إنسانياً، جاء ذلك من خلال كلمات ألقاها مقدمو الرعاية عبروا فيها عن تجاربهم الشخصية والتحديات التي يواجهونها خلال رحلة رعاية أحد أحبائهم الذين يعيشون مع الخرف، ومسلطين الضوء على احتياجات الأسر وأهمية توفير الدعم والمساندة.

واستعرض معالي وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، دور وزارة الصحة في رعاية مرضى الزهايمر وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم. كما أوضحت في السياق ذاته، معالي وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، منظومة الدعم الاجتماعي التي تقدمها الوزارة لرعاية كبار السن.

اتفاقية تعاون مشترك.

على هامش اللقاء، وُقِّعت اتفاقية تعاون بين جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر وجمعية رعاية مرضى الباركنسون، بهدف توحيد الجهود والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأشخاص الذين يعيشون مع الأمراض العصبية، ولا سيما الخرف ومرض الباركنسون، إلى جانب دعم أسرهم ومقدمي الرعاية لهم.

يذكر أن شهر أيلول من كل عام، هو الشهر التوعية بمرض الزهايمر والخرف، ويشكل مناسبة عالمية لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الأشخاص الذين يعيشون مع الخرف وأسرهم ومقدمو الرعاية لهم، وتعزيز الفهم المجتمعي للمرض والحد من الوصمة المرتبطة به، والتأكيد على ضرورة التوعية بعوامل الخطورة، وأهمية التشخيص المبكر والحصول على الدعم المناسب، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص الذين يعيشون مع الخرف وأسرهم.

ويشار أن جمعية العون لمرض الزهايمر، تواصل خلال شهر أيلول جهودها في نشر الوعي وتعزيز ثقافة التشخيص المبكر، إيماناً منها بأن المعرفة نصنع فرقاً حقيقياً في حياة الأشخاص الذين يعيشون مع الخرف.