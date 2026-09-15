(استثمار أموال الضمان) يعرض قطعتي أرض للبيع في عبدون بالظرف المختوم

خبرني - أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن رغبته في بيع قطعتي أرض رقم (1390+1213)، حوض 25، إذ تقع في عبدون الشمالي الشرقي من أراضي عمَّان.

وبلغت مساحتهما (10,874+25,830) متر مربع، على التوالي، بتنظيم سكن، موضِّحًا أنَّ بيع القطعتين معًا أو لأيٍّ منهما، وفقًا لشروط مُحدَّدة.

وأوضح الصندوق أنَّ الشروط تكمن في تقديم العرض بالظرف المختوم لدى ديوان صندوق الاستثمار مع صورة عن هُوية مُقدِّم العرض.

وأضاف أن يكون التقديم من قبل الراغب بالشراء، أو شخص مفوَّض عليه بموجب تفويض خطّي، ومصادقة البنك على توقيعه مع صورة عن هُوية مُقدِّم العرض في حال وجوده.

وتابع الصندوق، أن يتم تحديد السعر المعروض لكل قطعة بشكلٍ واضح، وأن يتحمَّل كل طرف حصَّته من الرسوم والطوابع المُترتِّبة على عملية البيع.

وبيَّن أنَّ للصندوق الحق في عدم بيع القطعتين المعروضتين، وبما يتماشى مع مصلحة المؤسَّسة، وذلك دون الحاجة لإجراء أي أسباب.

ونوَّه إلى ضرورة ارفاق شيك بنكي بقيمة 10% من قيمة السعر المعروض لضمان الجدّيّة باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وأكَّد الصندوق على أنَّ الموعد النِّهائي لاستقبال العروض، في تمام الساعة الواحدة بعد ضهر يوم الخميس الموافق 8-10-2026، ويحقُّ لمقدمي العروض حضور فتح العروض حسب التوقيت الموضَّح أعلاه.

وطالب الراغبين بتقديم العروض بالطرف المحتوم، مراجعة ديوان صندوق استثمار أمال الضمان الاجتماعي الكائن في شميساني