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السعودية تستقبل حمارا من الأردن لإنقاذ فصيلة نادرة من الانقراض

  • 15 أيلول 2026
  • 17:42
السعودية تستقبل حمارا من الأردن لإنقاذ فصيلة نادرة من الانقراض

خبرني - وصلت أنثى من الحمار البري الآسيوي المهدد بالانقراض بشدة إلى محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية في السعودية، قادمة من محمية الشومري التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن، للمشاركة في برامج إعادة التوطين والتكاثر.

وقطعت الأنثى، البالغة من العمر 5 سنوات، مسافة 935 كيلومترًا من الأردن إلى السعودية، في إطار الشراكة القائمة بين الجهتين لتعزيز جهود حماية الأنواع المهددة بالانقراض.

وتنضم الأنثى إلى مجموعة التكاثر الوحيدة من الحمار البري الآسيوي في السعودية، بما يسهم في بناء مجموعة تأسيسية تدعم استدامة النوع وتعزز فرص نجاح برامج إعادة توطينه ونشره مستقبلًا في مناطق مختلفة من السعودية وعلى نطاق إقليمي.

ويتزامن وصول الأنثى الأردنية مع مرور 12 شهرًا على ولادة أول مولود للحمار البري الآسيوي في السعودية منذ أكثر من قرن، في خطوة تعكس التقدم الذي أحرزته برامج حماية وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض.

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