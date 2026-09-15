*
الاربعاء: 16 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إرسال حيوان من الأردن للسعودية لإنقاذ فصيلة نادرة من الانقراض

  • 15 أيلول 2026
  • 17:42
إرسال حيوان من الأردن للسعودية لإنقاذ فصيلة نادرة من الانقراض

خبرني - وصلت أنثى من الحمار البري الآسيوي المهدد بالانقراض بشدة إلى محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية في السعودية، قادمة من محمية الشومري التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن، للمشاركة في برامج إعادة التوطين والتكاثر.

وقطعت الأنثى، البالغة من العمر 5 سنوات، مسافة 935 كيلومترًا من الأردن إلى السعودية، في إطار الشراكة القائمة بين الجهتين لتعزيز جهود حماية الأنواع المهددة بالانقراض.

وتنضم الأنثى إلى مجموعة التكاثر الوحيدة من الحمار البري الآسيوي في السعودية، بما يسهم في بناء مجموعة تأسيسية تدعم استدامة النوع وتعزز فرص نجاح برامج إعادة توطينه ونشره مستقبلًا في مناطق مختلفة من السعودية وعلى نطاق إقليمي.

ويتزامن وصول الأنثى الأردنية مع مرور 12 شهرًا على ولادة أول مولود للحمار البري الآسيوي في السعودية منذ أكثر من قرن، في خطوة تعكس التقدم الذي أحرزته برامج حماية وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

اللغة الصينية على اللوحات الإرشادية في المواقع السياحية
اللغة الصينية على اللوحات الإرشادية في المواقع السياحية
  • 2026-09-16 16:33
أمانة عمّان: أزلنا 55 شجرة فقط الإزالة الخيار الأخير
أمانة عمّان: أزلنا 55 شجرة فقط الإزالة الخيار الأخير
  • 2026-09-16 15:51
الملك يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلقي خطابا الأسبوع المقبل
الملك يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلقي خطابا الأسبوع المقبل
  • 2026-09-16 15:11
الملك يغادر في جولة عمل تشمل 3 دول
الملك يغادر في جولة عمل تشمل 3 دول
  • 2026-09-16 14:44
الأردن.. بث مباشر لقرعة تمليك الأراضي لـ482 معلماً
الأردن.. بث مباشر لقرعة تمليك الأراضي لـ482 معلماً
  • 2026-09-16 13:04
الأردن.. متسلل في قبضة الجيش شمالاً
الأردن.. متسلل في قبضة الجيش شمالاً
  • 2026-09-16 13:00