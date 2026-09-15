12 ألف دينار تعويضات لمذيعة بعد نزاع قانوني مع قناة أردنية

خبرني - حسمت محكمة التمييز نزاعًا عماليًا بين مذيعة وقناة إخبارية، بتأييد حكم يلزم الشركة بدفع 12007.3 دنانير للمذيعة، بعد انتهاء عملها نهاية عام 2022.

وكانت المذيعة قد طالبت بمبلغ 40581 دينارًا، مدعية عملها لدى الشركة منذ عام 2012 بوظيفة مذيعة ومقدمة برامج، وشملت مطالباتها بدل الفصل التعسفي والإشعار والإجازات السنوية ومكافأة نهاية الخدمة والعمل الإضافي والعمل خلال الجمع والعطل الرسمية والدينية.

واعتبرت المحكمة أن استمرار المذيعة بالعمل بعد انتهاء عقدها المحدد المدة بعلم الشركة ودون اعتراض منها أدى إلى قيام عقد عمل غير محدد المدة، ما يجعل إنهاء خدماتها دون مبرر مشروع مستوجبًا لبدل الفصل التعسفي والإشعار.

ورفضت المحكمة مطالبتها باحتساب العمل الإضافي على أساس 14 ساعة يوميًا، بعدما تبين أن عملها كمذيعة أخبار كان ضمن شفت لا يتجاوز 8 ساعات، لكنها ثبتت استحقاقها بدل ساعتين إضافيتين خلال فترة تقديمها البرنامج الصباحي، إلى جانب بدل العمل في بعض الجمع والعطل.

كما أيدت المحكمة استحقاقها مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة التي لم تكن خلالها مشتركة في الضمان الاجتماعي، من 1 نيسان 2014 حتى 1 كانون الأول 2015، ورفضت دفع الشركة باستنفاد إجازاتها السنوية لعدم ثبوت ذلك.

وكان الحكم في المرحلة الأولى قد بلغ 15456 دينارًا قبل تخفيضه استئنافيًا إلى 12007.3 دنانير.

وقررت محكمة التمييز رد الطعنين المقدمين من المذيعة والشركة، وتأييد الحكم، مع إلزام الشركة بالمصاريف والفائدة القانونية حتى السداد التام.