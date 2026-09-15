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  • الأربعاء.. تقبّل التعازي بضحايا حادث مكلّفي الجيش العربي في جمعية هلسا – دابوق

الأربعاء.. تقبّل التعازي بضحايا حادث مكلّفي الجيش العربي في جمعية هلسا – دابوق

  • 15 أيلول 2026
  • 17:10
الأربعاء تقبّل التعازي بضحايا حادث مكلّفي الجيش العربي في جمعية هلسا دابوق

خبرني - سيتم تُقبل التعازي بضحايا الحادث المؤسف الذي وقع لمكلّفي الجيش العربي الأردني، من أبناء عشائر المراعية والزوايدة والسلامات والموسى والرياطي، يوم الأربعاء الموافق 16 أيلول 2026، في جمعية هلسا – دابوق، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً.

ونتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الضحايا وعشائرهم، وإلى النائب محمد المراعية عضو حزب الاتحاد الوطني الاردني بوفاة أبناء عمومته، سائلًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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