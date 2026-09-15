الدميسي يزف بشرى لجمهور الفيصلي !

خبرني - زف الداعم لنادي الوحدات عماد الدميسي بشرى لجماهير النادي الفيصلي، بإعلانه عن تبرع مجموعة البدارين للنقل والاستثمار بحافلة لفريق الفيصلي، وذلك بعد أن تكفل الدميسي بشراء حافلة لنادي الوحدات.

وقال الدميسي إن مجموعة البدارين للنقل والاستثمار تواصلت معه، وأبلغته رغبتها في التبرع بحافلة كبيرة حمولة 50 راكبًا لنادي الفيصلي.

وأشار إلى أنه تواصل شخصيًا مع محمد حمود الحنيطي، رئيس نادي الفيصلي، وبلغه بالأمر، وأن الأخير رحب بهذه المبادرة.

وتاليًا ما كتبه الدميسي عبر صفحته:

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهور الفيصلي الحبيب

تم التواصل بيني وبين

(مجموعه البدارين للنقل والاستثمار)

وقال لي انت الذي فعلته يا ابو انس شيء كبير من اجل الوطن ونادي الوحدات ونحن كلنا في خدمه الوطن وخلف القيادة الهاشمية الرشيدة ومن اجل الوحدة الوطنية وحفاظا على أنديتنا الحبيبة كافة اريد ان اتبرع بباص كبير حمولة ٥٠ راكب لنادي الفيصلي تبرع كامل الحبيب على قلبي

وانا اقول لأصحاب المجموعة بارك الله فيكم نعم أنتم رجالات الوطن أنتم من تصنعون الفرق نعم أنتم نشامى الوطن الغيورين على مصلحه الوطن والنعم فيكم ومليون نعم

نعم نحن كلنا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة

وانا بدوري وانطلاقا من ايماني بان الرياضة الحقيقية تتجاوز حدود المنافسة وان دعم الأندية واجب ومسؤولية مشتركه بادرت بالاتصال مع الاخ والصديق محمد حمود الحنيطي رئيس نادي الفيصلي الذي رحب بالفكرة وابدى سعادته بهاذه المبادرة التي تعكس اصاله المجتمع الرياضي الاردني وروح الأخوة التي تجمع ابناءه كل الشكر والتقدير لهاذا الداعم الكريم

نعم كلنا خلف القيادة الهاشمية الرشيدة ونحن جنود الوطن الاوفياء

عاش الملك عبد الله الثاني وولي عهده الامين

اخوكم عماد الدميسي ومبروك لإخواني عشاق النادي الفيصلي

ابشرووووووووو

