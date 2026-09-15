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  • الملك يثمن استضافة فرنسا جولة جديدة من اجتماعات العقبة لبحث دعم الجيش اللبناني

الملك يثمن استضافة فرنسا جولة جديدة من اجتماعات العقبة لبحث دعم الجيش اللبناني

  • 15 أيلول 2026
  • 16:42
الملك يثمن استضافة فرنسا جولة جديدة من اجتماعات العقبة لبحث دعم الجيش اللبناني

خبرني  - استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، وفدا من البرلمان الفرنسي، يضم رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية-الأردنية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، متانة علاقات الصداقة بين البلدين، وأهمية توطيد التعاون في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والبرلمانية.

وثمن جلالة الملك دور فرنسا في استضافة جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة هذا الأسبوع، التي ستبحث سبل دعم الجيش اللبناني، مؤكدا جلالته حرص الأردن على إدامة التنسيق والتشاور السياسي مع فرنسا.

كما بحث اللقاء أبرز التطورات الإقليمية، وضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية إبراهيم الطراونة، والسفير الفرنسي لدى الأردن فرانك جيليه.

الملك يثمن استضافة فرنسا جولة جديدة من اجتماعات العقبة لبحث دعم الجيش اللبناني
الملك يثمن استضافة فرنسا جولة جديدة من اجتماعات العقبة لبحث دعم الجيش اللبناني
الملك يثمن استضافة فرنسا جولة جديدة من اجتماعات العقبة لبحث دعم الجيش اللبناني

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