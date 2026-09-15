محمد بن راشد: علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوّة وتقدير

خبرني - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أثناء استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع ضيف قمة الإعلام العربي في دبي، اليوم:" إن علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوّة وتقدير".

ودون الشيخ محمد بن راشد على حسابه في منصة إكس: "أثناء استقبال أخي الرئيس أحمد الشرع ضيف قمة الإعلام العربي في دبي .. علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوّة وتقدير".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نفرح بعودة سوريا لطريق التنمية .. ونتفاءل بعودة سوريا الحضارة لمكانتها العالمية التي تستحقها .. ونتفاءل بعلاقات أخوية عميقة بين الشعبين الصديقين".