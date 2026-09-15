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الحكومة: نعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع البضائع

  • 15 أيلول 2026
  • 16:25
الحكومة نعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع البضائع

خبرني - بحث وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، خلال لقائه عددا من أصحاب الشاحنات، أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع نقل البضائع، إلى جانب عدد من المطالب المرتبطة بعمل القطاع.

واستمع القطامين، خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، إلى ملاحظات ومطالب أصحاب الشاحنات، وناقش معهم أبرز التحديات التي تواجههم، مؤكدا حرص الوزارة على متابعتها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد القطامين أهمية قطاع نقل البضائع ودوره في دعم حركة التجارة والاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة التعامل مع التحديات والمطالب المطروحة بما يسهم في تحسين بيئة العمل في القطاع وتعزيز كفاءة منظومة النقل البري.

كما أكد أهمية استمرار التواصل المباشر مع العاملين في قطاع النقل، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يعزز الشراكة بين الوزارة وممثلي القطاع ويدعم تطوير منظومة النقل البري.

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