السعودية تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن نفسها

خبرني - أدان مجلس الوزراء السعودي بأشد العبارات استمرار اعتدءات الحوثيين المتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وأكد حق البلاد المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها.

وترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة. حيث أكد المجلس فيها أن أمن هذه البلاد وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس، وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية؛ وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وهذه الليلة، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إصابة 13 شخصا وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين، جراء هجمات الحوثيين يوم الاثنين على مدن خميس مشيط وأبها والطائف في السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي أن الحوثيين استخدموا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة في هجماتهم.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة صنعاء اليمنية، مقتل 3 بينهم طفلان وإصابة اثنين آخرين، جراء غارات جوية سعودية استهدفت مديريتي ذوباب ومقبنة بمحافظة تعز.

وتشهد عدة محافظات يمنية اشتباكات بين القوات اليمنية والقوات المدعومة من السعودية، إلى جانب غارات جوية سعودية استهدفت محافظات بينها مأرب والجوف وتعز والحديدة.

وكانت القوات اليمنية قد أعلنت الأسبوع الماضي استكمال سيطرتها على مضيق باب المندب وجزيرة ميون ووصولها إلى مديرية ذوباب، بعد إعلانها معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" ردا على الحصار المفروض على البلاد.