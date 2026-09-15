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هل سيشارك الروابدة مع الفيصلي أمام الريان القطري؟

  • 15 أيلول 2026
  • 16:09
هل سيشارك الروابدة مع الفيصلي أمام الريان القطري

خبرني - عاد نجم الفيصلي نور الروابدة إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مواجهتي الوحدات والبقعة، فيما لا تزال مشاركته أمام الريان غير مؤكدة.

وقال الناطق باسم النادي الفيصلي أمجد المجالي إن الفريق يواصل تحضيراته لمواجهة مستضيفه الريان، وسط أجواء وصفها بالمثالية والمفعمة بالروح والمعنويات العالية.

وأضاف أن رئيس الهيئة الإدارية للنادي محمد حمود الحنيطي يصل اليوم إلى الدوحة لترؤس وفد الفيصلي، برفقة عضو الهيئة الإدارية أحمد الحسامي، ومن المنتظر أن يلتقي الجهازين الفني والإداري واللاعبين لتحفيزهم على بذل الجهد وتقديم الأداء المعهود.

ويعقد المدير الفني طارق مصطفى مؤتمراً صحفياً عند الساعة 8:45 مساء اليوم، ضمن البروتوكول الآسيوي، فيما يجري الفيصلي تدريبه النهائي عند الساعة 9:15 مساء على ملعب أحمد بن علي، الذي يحتضن المباراة، على أن تفتح أول 15 دقيقة من التدريب أمام الإعلاميين وفق البروتوكول الآسيوي.

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