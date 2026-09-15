مقاعد في الموازي لأبناء الصحفيين في الجامعة الأردنية

خبرني - وقعت الجامعة الأردنية ونقابة الصحفيين الأردنيين، الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتخصيص مقاعد لأبناء أعضاء الهيئة العامة في النقابة ضمن برنامج الموازي لمرحلة البكالوريوس.

ووقع الاتفاقية رئيس الجامعة نذير عبيدات ونقيب الصحفيين طارق المومني، بحضور عدد من مسؤولي الجامعة وأعضاء مجلس النقابة.

وبموجب الاتفاقية، يحدد مجلس أمناء الجامعة عدد المقاعد المخصصة لأبناء أعضاء الهيئة العامة، وفقا للأنظمة والتعليمات والتشريعات النافذة، وبشرط استيفاء الطلبة شروط القبول في البرنامج.

وقال عبيدات، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون مع نقابة الصحفيين، ودعم أبناء أعضائها، من خلال توفير فرص تساعدهم على مواصلة تعليمهم الجامعي.

وأكد حرص الجامعة على تعزيز دورها في خدمة المجتمع وتطوير برامجها الأكاديمية بما يواكب المستجدات العلمية واحتياجات سوق العمل، إلى جانب صقل مهارات الطلبة وتزويدهم بالمعارف اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

من جهته، قال المومني، إن الاتفاقية توفر فرصة تعليمية لأبناء أعضاء الهيئة العامة، وتأتي ضمن جهود النقابة لتوسيع الخدمات والمزايا المقدمة للصحفيين وأسرهم.

وأضاف أن مجلس النقابة يولي ملف الخدمات أولوية، ويعمل على توسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية لتوفير مزايا تشمل المنح الدراسية والبرامج والمبادرات الخدمية والاجتماعية.

وأكد أن الاتفاقية تمثل إضافة إلى الخدمات التي تقدمها النقابة، لما تتيحه من فرصة لأبناء الصحفيين للالتحاق بالجامعة الأردنية، مشيرا إلى استمرار العمل على بناء شراكات جديدة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للصحفيين وأسرهم.

وأشاد المومني بالمستوى الأكاديمي والعلمي للجامعة الأردنية، مؤكدا أهمية الشراكة بين الجامعة والنقابة، ومقدرا تعاون الجامعة في تخصيص المقاعد لأبناء أعضاء الهيئة العامة.