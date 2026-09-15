 كابيتال بنك يطلق حملة التوفير  (اللي بيربح بكابيتال ببيّن عليه)

خبرني - أعلن كابيتال بنك عن إطلاق حملته الترويجية الجديدة لحسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "اللي بيربح بكابيتال ببيّن عليه"، والتي تأتي استمراراً لنهجه الراسخ في تشجيع ثقافة الادخار ومكافأة عملائه بمجموعة واسعة من الجوائز النقدية القيّمة التي تحدث فرقاً إيجابياً وملموساً في حياتهم وتلبي تطلعاتهم المالية.

وتعد هذه الحملة امتداداً لسلسلة حملات التوفير الناجحة التي ينفذها البنك، والتي تشهد إقبالاً متواصلاً وثقة متنامية من العملاء، بما يعزز مكانة كابيتال بنك كأحد أبرز البنوك الرائدة في تقديم منتجات مصرفية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية.

وتمنح الحملة عملاء حسابات التوفير الحاليين والجدد ممن يحتفظون بالحد الأدنى المؤهل للرصيد، فرصاً متجددة للفوز طوال فترة الحملة عبر منظومة جوائز نقدية تشمل: الجوائز الأسبوعية والتي تبلغ قيمتها 5,000 دينار أردني لكل فائز بواقع ثلاثة فائزين أسبوعياً، ويجري السحب عليها دورياً كل يوم خميس، وجوائز شهر أيلول: جائزتان نقديتان كبريان لفائزَين اثنين بقيمة 50,000 دينار أردني لكل فائز، وسيتم السحب عليهما في 1 تشرين الأول 2026، إضافة إلى جوائز شهر كانون الأول الكبرى لفائزَين اثنين بقيمة 100,000 دينار أردني لكل فائز، وسيتم السحب عليهما في 3 كانون الثاني 2027.

وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم خيطان: "نحرص في كابيتال بنك على أن تكون منتجاتنا المصرفية محركاً حقيقياً لتحقيق الاستقرار والأمان المالي لعملائنا. ويأتي إطلاق حملتنا الجديدة تحت شعار "اللي بيربح بكابيتال ببيّن عليه" ليعكس الأثر الإيجابي الواضح للجوائز النقدية القيّمة على حياة الفائزين، مع منحهم كامل الحرية والمرونة لتوظيف أموالهم في تحقيق أهدافهم وأولوياتهم الشخصية والعائلية."

وأضاف خيطان: "إن استمرارنا في إطلاق هذه الحملات يعكس التزامنا بتقديم قيمة مضافة مستدامة لعملائنا، وترسيخ عادة الادخار كأداة أساسية للتخطيط المالي السليم وبناء مستقبل آمن."

ويتيح كابيتال بنك للعملاء الراغبين بالاستفادة من مزايا الحملة والدخول في السحوبات إمكانية فتح حسابات التوفير الجديدة أو تغذية حساباتهم القائمة بسهولة من خلال زيارة أي من فروع البنك المنتشرة في المملكة، أو عبر تطبيق كابيتال بنك للهواتف الذكية والموقع الإلكتروني الرسمي.