الأمير هاشم بن الحُسين يكرّم شركة زين الأردن - الشريك المؤسس لوَقف ثَريد الخيري

خبرني - كرّم سمو الأمير هاشم بن الحُسين شركة زين الأردن، تقديراً لدورها الفاعل كشريك مؤسس وداعِم لوَقف ثَريد الخيري، وإسهاماتها المتواصلة في دعم أعمال الوقف منذ انطلاقه في العام 2024.

وجاء التكريم تقديراً للدور الذي اضطلعت به شركة زين الأردن كشريك مؤسس لوقف ثريد الخيري، وكونها من أوائل الجهات التي بادرت إلى دعم الوقف ومساندة رسالته النبيلة منذ انطلاقه، حيث أسهمت في دعم مسيرته وتوسّع أعماله وتعزيز قدرته على مواصلة تقديم خدماته وخدمة أعداد أكبر من المستفيدين، امتداداً لالتزام الشركة بمساندة المبادرات والمشاريع الخيرية والإنسانية ذات الأثر الملموس والمُستدام في المجتمع، إذ ساهمت الشركة بتوزيع الآلاف من الوجبات الغذائية الصحية والمتوازنة على ضيوف الوقف في مقره الكائن بمنطقة وسط البلد في العاصمة عمان بجوار المسجد الحسيني، بما يعكس مواصلة زين لدورها كشريك فاعل في دعم العمل الخيري وتعزيز مسيرة التنمية المجتمعية في المملكة.

وتسلم الدرع التكريمي عن شركة زين الأردن المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة، طارق البيطار، في الحفل الذي أقيم لتكريم شركاء وداعمي الوقف، وحضره عدد من ممثلي المؤسسات والشركات الداعمة وشركاء الوقف.

ويندرج دعم شركة زين الأردن لوقف ثريد الخيري في إطار نهجها في مساندة المبادرات والأعمال الخيرية التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي وأفراده، لا سيما الفئات الأقل حظاً، للمساهمة بتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم وإحداث أثر ملموس ومُستدام في حياتهم، وذلك في ظِل تنامي أهمية الأمن الغذائي وتعزيز الوصول إلى الغذاء كأحد الركائز الأساسية للرفاه المجتمعي وجودة الحياة، كما يُجسّد هذا الدعم حِرص الشركة على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري لضمان استدامة العمل الإنساني وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والعطاء ونشره في المجتمع.

يُشار إلى أن شركة زين الأردن تقوم خلال شهر رمضان المُبارك من كل عام بإشراك موظفيها في الأعمال التطوعية في وقف ثريد، حيث يشارك عدد منهم في تحضير وتجهيز وسكب الوجبات وتوزيعها على ضيوف الوقف، بما يعزز ثقافة التطوع والمشاركة بين موظفيها.