مركز أمنية لإدارة عمليات الأمن السيبراني يجدد اعتماد PCI DSS لتعزيز حماية بيانات الدفع لدى المؤسسات المالية

خبرني - أعلنت أمنية، إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، أن مركز إدارة عمليات الأمن السيبراني (SOC) الخاص بها قد جدد مؤخراً شهادة الامتثال لمعيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) ، المعني بحماية بيانات بطاقات الدفع وفق متطلبات وضوابط أمنية معترف بها دولياً، بعد خضوعه لتقييم مستقل، ليواصل بذلك الحفاظ على الاعتماد منذ عام 2019، تأكيداً على استمرارية تطبيقه للضوابط المعترف بها دولياً لحماية بيانات الدفع.

ويعكس تجديد الاعتماد استمرار التزام المركز بتطبيق متطلبات أمن المعلومات والامتثال ضمن ممارساته التشغيلية، بما يعزز قدرته على دعم المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي خدمات الدفع في حماية بياناتهم وإدارة مخاطرهم الرقمية.

وتبرز أهمية هذا الاعتماد بشكل خاص لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني، التي تعمل في بيئات تتطلب مستويات عالية من الحوكمة والرقابة وحماية البيانات. وفي هذا السياق، يمثل وجود ضوابط أمنية خاضعة للتقييم المستقل عاملاً مهماً عند اختيار مزودي خدمات الأمن السيبراني وتقييم جاهزيتهم التشغيلية.

ويأتي تجديد الاعتماد امتداداً لدور مركز أمنية لإدارة عمليات الأمن السيبراني في تقديم خدمات أمن سيبراني مدارة على مدار الساعة، تشمل رصد التهديدات والتعامل مع الحوادث الأمنية، بالاستناد إلى خبرات فنية وقدرات تشغيلية متخصصة. ويجمع المركز بين هذه القدرات وفهم المتطلبات الأمنية والتنظيمية للمؤسسات، بما يدعم العملاء في إدارة مخاطرهم الرقمية وحماية أصولهم وبياناتهم الحساسة.

وقال المدير التنفيذي لأمن المعلومات واستمرارية الأعمال في شركة أمنية، أمجد فروقة: "إن الحفاظ على اعتماد PCI DSS منذ عام 2019 يعكس نهجاً مستمراً في تطبيق ضوابط أمن البيانات ومراجعتها وتقييمها، مؤكداً أن أهمية الاعتماد لا تقتصر على استيفاء متطلبات المعيار، بل تمتد إلى الثقة التي يوفرها للعملاء عند الاستعانة بمزود خدمات أمن سيبراني يعمل في بيئات تتطلب مستويات عالية من الرقابة والامتثال."

وأضاف فروقة: "تعمل المؤسسات المالية والمصرفية اليوم في بيئة رقمية تتطور باستمرار، وفي الوقت نفسه تخضع لمتطلبات تنظيمية وأمنية دقيقة. لذلك، فإن اختيار مزود للخدمات الأمنية لا يعتمد على القدرات التقنية وحدها، بل يشمل أيضاً مستوى الحوكمة والامتثال والجاهزية التشغيلية. ويعزز تجديد اعتماد PCI DSS قدرتنا على تلبية هذه المتطلبات وتقديم خدمات مدارة تستند إلى ضوابط واضحة وخبرة تشغيلية متخصصة، بما يمنح عملاءنا مزيداً من الثقة في إدارة مخاطرهم وحماية بياناتهم الحساسة."