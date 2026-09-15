الشرع: لدى سوريا القدرة على إطعام 75 مليون شخص

خبرني - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن لدى سوريا القدرة على إطعام 75 مليون شخص، مشيرا إلى أنه باستخدام الأدوات الزراعية المناسبة يمكن إطعام حوالي 100 مليون شخص.

وجاءت تصريحات الشرع في كلمة خلال جلسة حوار بعنوان "سوريا المستقبل" في قمة الإعلام العربي 2026 المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشار الرئيس السوري إلى أهمية القطاع الزراعي السوري، موضحاً أنه في حال توفر ‏التقنيات الحديثة ‏قد تسهم سوريا في تحقيق الأمن الغذائي للمنطقة، بما في ذلك لدول ‏الخليج.

وأضاف: "استعادة الاعتماد على سلة الغذاء السورية لتلبية احتياجات ‏الخليج تدخل ضمن مستهدفات الاستثمار".‏