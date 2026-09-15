استقرار التضخم في السعودية

خبرني - ذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ظل ثابتا عند 1.8% خلال شهر أغسطس 2026، مسجلا استقرارا للشهر الرابع على التوالي.

ووفقا للبيانات هذه النسبة هي ذاتها المسجلة خلال الأشهر مايو ويونيو ويوليو من هذا العام، وبذلك يكون المؤشر قد استقر عند هذه النسبة للشهر الرابع على التوالي.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري ارتفاعا بنسبة 0.1% خلال أغسطس 2026، في مؤشر على استقرار نسبي في الضغوط التضخمية خلال الشهر الماضي.

ويأتي هذا الاستقرار في معدل التضخم السعودي على الرغم من التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية على إيران، التي دفعت إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو في عدد من دول المنطقة والعالم.

وتعمل هذه الدول على تسريع وتيرة الإجراءات الرامية إلى كبح التضخم في ظل هذه التداعيات.يذكر أن مضيق هرمز شهد اضطرابات وقيوداً على الملاحة وإغلاقات متكررة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير 2026، قبل أن تمتد هذه الاضطرابات إلى مضيق باب المندب.