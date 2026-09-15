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120 فرصة استثمارية معروضة على منصة (استثمر في الأردن)

  • 15 أيلول 2026
  • 15:43
120 فرصة استثمارية معروضة على منصة استثمر في الأردن

خبرني  - ارتفع عدد الفرص المعروضة على منصة "استثمر في الأردن" من 44 فرصة خلال النصف الأول من 2025 إلى نحو 120 فرصة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، موزعة على مختلف القطاعات والمحافظات، وفق تقرير أداء وزارة الاستثمار للنصف الأول من 2026.

وشملت الأعمال إعداد الدراسات والشروط المرجعية لعدد من المشروعات الاستراتيجية، وتطوير آلية لتجميع فرص البلديات والمحافظات وتقييمها والترويج لها، وتحديث المشروعات التنموية في المحافظات دوريا، بما يسهم في تحويل المزايا المحلية إلى فرص استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ.

وفي مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، توسعت المحفظة من 8 مشروعات خلال عام 2025 إلى 11 مشروعا خلال النصف الأول من العام الحالي، تغطي قطاعات النقل والطاقة والمياه والتعليم والصحة والخدمات اللوجستية.

وواصلت وحدة الشراكة رفع الجاهزية الفنية والمالية والقانونية للمشروعات، وطرحت وثائق التأهيل الأولي لعدد من المشروعات الاستراتيجية، واستكملت دراسات الجدوى لثلاثة مشروعات، بما يهيئها للانتقال إلى مراحل الطرح والتعاقد والتنفيذ.

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