الضمان يتيح احتساب راتب التقاعد افتراضيا عبر التطبيق

خبرني - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إن خدمات جديدة ستضاف إلى تطبيق الضمان الاجتماعي الجديد خلال الأسبوع المقبل، تشمل الاحتساب الافتراضي لراتبي التقاعد المبكر والتقاعد الوجوبي، والدفع الإلكتروني بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي.

وأضافت المؤسسة، في تصريحات لـ"المملكة"، أن الخدمات الجديدة تشمل كذلك تمكين الشركاء من الاطلاع على البيانات المرتبطة بمنشآتهم وتفويض ضباط الارتباط إلكترونيا، إلى جانب خدمة طلب المعالجة الطبية الفورية لإصابة العمل، وخدمة "اشمل نفسك".

وأوضحت أن التحديثات المرتقبة تتضمن أيضا التوسع في لوحة معلومات المؤمن عليه، بحيث تظهر له فترة خدمته والفترة المتبقية لاستحقاق راتب التقاعد المبكر.

وبينت المؤسسة أن جميع هذه الخدمات متاحة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني.