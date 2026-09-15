الاقتصاد الرقمي توضّح الفرق بين تطبيق سند وخدمة الدخول الموحد

خبرني - أوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الفرق بين تطبيق سند وخدمة الدخول الموحد باستخدام سند، مبينة أن كلا منهما يقدم وظيفة مختلفة ضمن منظومة الخدمات الحكومية الرقمية.

وبحسب الوزارة، فإن تطبيق سند هو التطبيق الحكومي الذي يتيح للمواطنين الوصول إلى مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية وإدارتها من مكان واحد.

أما الدخول الموحد باستخدام سند، فهو خدمة تتيح للمستخدم الدخول إلى مواقع ومنصات حكومية أخرى باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحسابه في تطبيق سند.

وأكدت الوزارة أن استخدام بيانات حساب سند لتسجيل الدخول إلى منصة حكومية أخرى لا يعني دخول المستخدم إلى تطبيق سند أو موقع سند، وإنما يعني الاستفادة من خدمة الدخول الموحد للتحقق من هوية المستخدم والوصول إلى المنصة الحكومية المطلوبة.