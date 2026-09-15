*
الثلاثاء: 15 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الاقتصاد الرقمي توضّح الفرق بين تطبيق سند وخدمة الدخول الموحد

  • 15 أيلول 2026
  • 15:39
الاقتصاد الرقمي توضّح الفرق بين تطبيق سند وخدمة الدخول الموحد

خبرني  - أوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الفرق بين تطبيق سند وخدمة الدخول الموحد باستخدام سند، مبينة أن كلا منهما يقدم وظيفة مختلفة ضمن منظومة الخدمات الحكومية الرقمية.

وبحسب الوزارة، فإن تطبيق سند هو التطبيق الحكومي الذي يتيح للمواطنين الوصول إلى مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية وإدارتها من مكان واحد.

أما الدخول الموحد باستخدام سند، فهو خدمة تتيح للمستخدم الدخول إلى مواقع ومنصات حكومية أخرى باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحسابه في تطبيق سند.

وأكدت الوزارة أن استخدام بيانات حساب سند لتسجيل الدخول إلى منصة حكومية أخرى لا يعني دخول المستخدم إلى تطبيق سند أو موقع سند، وإنما يعني الاستفادة من خدمة الدخول الموحد للتحقق من هوية المستخدم والوصول إلى المنصة الحكومية المطلوبة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الملك يثمن استضافة فرنسا جولة جديدة من اجتماعات العقبة لبحث دعم الجيش اللبناني
الملك يثمن استضافة فرنسا جولة جديدة من اجتماعات العقبة لبحث دعم الجيش اللبناني
  • 2026-09-15 16:42
الحكومة: نعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع البضائع
الحكومة: نعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع البضائع
  • 2026-09-15 16:25
عملية نوعية تضبط اعتداءً على أشجار معمّرة وحطب في عجلون
عملية نوعية تضبط اعتداءً على أشجار معمّرة وحطب في عجلون
  • 2026-09-15 15:35
ارتفاع أعداد الموقوفين إداريا ونزلاء مراكز الإصلاح خلال العام 2025
ارتفاع أعداد الموقوفين إداريا ونزلاء مراكز الإصلاح خلال العام 2025
  • 2026-09-15 15:33
سرقة ببغاء في عمان.. ومالكه يعرض 500 دينار لمن يجده - فيديو
سرقة ببغاء في عمان.. ومالكه يعرض 500 دينار لمن يجده - فيديو
  • 2026-09-15 15:08
رقم صادم.. قرابة 30 ألف قضية جرائم إلكترونية أمام المحاكم الأردنية خلال 2025
رقم صادم.. قرابة 30 ألف قضية جرائم إلكترونية أمام المحاكم الأردنية خلال 2025
  • 2026-09-15 14:44