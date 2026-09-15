مناولة البضائع في العقبة ترتفع 12.7% إلى 17.65 مليون طن

خبرني - ارتفعت حركة مناولة البضائع عبر موانئ العقبة وميناء حاويات العقبة بنسبة 12.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، لتصل إلى 17.65 مليون طن، مقارنة بـ15.66 مليون طن خلال الفترة ذاتها من 2025، بزيادة تقارب مليوني طن، وفق بيانات نقابة ملاحة الأردن.

وقال الأمين العام للنقابة محمد الدلابيح إن النمو جاء مدفوعا بارتفاع المستوردات وحركة الحاويات وسيارات الدحرجة، إلى جانب الزيادة الكبيرة في حركة الترانزيت وإعادة التصدير، رغم تراجع حركة بعض السلع والصادرات.

وارتفعت المستوردات بنسبة 33.8% لتتجاوز 10.8 مليون طن، فيما قفزت واردات السيارات بنسبة 72.6% إلى 105719 سيارة حتى نهاية آب، وارتفعت صادرات السيارات بأكثر من 1106% إلى 16330 سيارة.

وأشار الدلابيح إلى أن النمو الكبير في حركة السيارات يرتبط بصورة رئيسية بتنامي تجارة الترانزيت المتجهة إلى أسواق دول الخليج، مبينا أن 37 سفينة متخصصة بنقل السيارات نفذت عمليات تفريغ في ميناء العقبة خلال آب وحده.

وفي ميناء حاويات العقبة، ارتفعت المناولة بنسبة 5.5% إلى 679145 حاوية نمطية (TEU)، فيما قفزت حاويات الترانزيت بنسبة 185.6% إلى 60817 حاوية، وارتفعت حاويات البضائع المبردة المستوردة بنسبة 25.2% إلى 13612 حاوية.

كما ارتفعت واردات الحبوب بنسبة 59.3%، مدفوعة بزيادة واردات الذرة الصب بنسبة 126.3% إلى أكثر من مليون طن، وفول الصويا بنسبة 101.6% إلى قرابة 424.8 ألف طن، والشعير بنسبة 33.8% إلى قرابة 915.4 ألف طن، والقمح بنسبة 22.3% إلى قرابة 744.3 ألف طن.

وسجلت واردات مشتقات النفط والغاز والزيوت المعدنية ارتفاعا بنسبة 11.3%، فيما قفزت واردات وقود الطائرات بنسبة 1243.8% إلى قرابة 195 ألف طن، وارتفعت واردات بنزين السيارات بنسبة 14.5% إلى قرابة 543.7 ألف طن.

وفي المقابل، تراجعت صادرات الفوسفات بنسبة 21.1% إلى 3.44 مليون طن، وانخفضت صادرات البضائع العامة بنسبة 26.4%، بينما سجلت صادرات البوتاس الصب ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5% إلى 1.59 مليون طن.

كما انخفضت واردات حديد البناء بنسبة 27% إلى 327301 طن، وتراجعت واردات المواسير بنسبة 28.6% والكبريت بنسبة 30.8% والأمونيا بنسبة 2.9%.

وقال الدلابيح إن مؤشرات الأشهر الثمانية تعكس تنوع مصادر النمو في حركة العقبة، خصوصا في المستوردات والمواد الغذائية والترانزيت والحاويات والسيارات، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية والقدرات التشغيلية وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع العابرة.

وأضاف أن تعزيز كفاءة منظومة الموانئ والخدمات اللوجستية في العقبة يسهم في ترسيخ موقع الأردن كمحور إقليمي للتجارة والترانزيت ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.