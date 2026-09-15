جبران باسيل: التفاوض مع إسرائيل لوقف الحرب وليس استسلاما

خبرني - أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، موقفه من ملف التفاوض مع إسرائيل، قائلا: "نحن مع التفاوض مع إسرائيل، ولكن التفاوض ليس غطاء لاستمرار الحرب بل لوقفها".

وخلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، قال باسيل: نحن مع التفاوض مع إسرائيل لوقف الحرب ولكن التفاوض هو لوقف الحرب وليس لاستمرارها ونحن مع أي اتفاق مع إسرائيل يحقق مصلحة لبنان في السيادة والحقوق... نحن مع اتفاق الهدنة ومع اتفاق سلام مع إسرائيل لكننا نريد سلاما لا استسلاما".

واعتبر أن "سلاح حزب الله لم يعد بإمكانه حماية لبنان"، مبينا أن "هذا الواقع هو ما يدفع إلى التفاوض لوقف الحرب".

وأكد أنه مع حصرية السلاح بالكامل، لكنه حذر من أن نزع السلاح لن ينجح بالاستقواء بالخارج، داعيا إلى تعديل المسار بدلا من الاستمرار في النهج الحالي الذي وصفه بالفاشل.

ووجه باسيل انتقادات حادة للحكومة، قائلا إنها "وعدت بالحياد فأصبحت حكومة المحاور، ووعدت بحماية السلم الأهلي ففتحت باب الفتنة، ووعدت بحصرية السلاح فكلفت الاحتلال به".

وفي رسالة موجهة إلى حزب الله، تساءل باسيل: "ألم تكن تلال علي الطاهر كافية لوقف مزيد من الدمار، وتسليمها للجيش اللبناني بدلا من أن تستعطي الدولة تسليمها للجيش؟".

وخاطب باسيل الحكومة قائلا: "عنوانكم الإصلاح، فهل من الممكن أن ترشدونا إلى إصلاحكم؟"، منتقدا السياسة الاقتصادية للحكومة التي قال إنها "تقوم على ضرب صمود الناس بالضرائب، وكلما عجزت عن حل مشكلة لجأت إلى جيوب الناس، وهذه حكومة الضرائب"، معتبرا أن الموازنة دليل على أن الحكومة "تدير الأزمة ولا تعالجها"، وأن الدولة باتت "مكنة إنفاق وجباية"، وأن العبء كله وضع على المواطن.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا، أكد باسيل أنه يريد أفضل العلاقات مع سوريا، لكنه لا يريد التعامل معها كوصي على لبنان، مشددا على أن الملف السوري يجب مقاربته في شكل وطني بغض النظر عمن يحكم في سوريا ولان مصلحتنا بعلاقات جيدة معها ولا يجوز أن يكون النظام السوري امتدادا لأي طائفة. يجب تفهم المطالب السورية عندما تكون محقة لكن على السوريين تفهم مطالبنا".