*
الثلاثاء: 15 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • الشرع: استقرار سورية هو استقرار للمنطقة كلها.. وهو من مصلحة الجميع

الشرع: استقرار سورية هو استقرار للمنطقة كلها.. وهو من مصلحة الجميع

  • 15 أيلول 2026
  • 15:12
الشرع استقرار سورية هو استقرار للمنطقة كلها وهو من مصلحة الجميع

خبرني - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تعمل مع العرب على تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك تخوفا من توسع ‏الحروب أكثر.

وقال الرئيس السوري خلال حوار بعنوان "سوريا المستقبل" في قمة ‏الإعلام العربي ‌‏2026 بدبي: "نعمل مع إخوتنا العرب لإيجاد سبل تقلل آثار الحرب، وتمكننا من تلافي ‏المخاطر المتوقعة مستقبلا".

وأضاف: "التحديات كثيرة، وسياستنا هي العمل المستمر والجاد لخدمة الشعب ‏السوري."‏

وجاء في حديث الرئيس السوري خلال جلسته الرئيسية في المنتدى:

دخلت سوريا دخلت مرحلة جديدة عقب رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيدها.
تحولت سوريا من مركز للمشاكل والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري.
سوريا ولدت من جديد بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت من أكبر العقوبات من نوعها في العالم.
استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة كلها، وهو من مصلحة الجميع.
سياسة بلادنا، رغم تعقيدات الوضع السوري والإقليمي، تقوم على العمل المستمر والجاد والتفاني في خدمة الشعب السوري.
سوريا عاشت مرحلة من الدمار والحروب لعقود، والهدف اليوم هو تحقيق استقرار البلاد ودعم منظومة الاستقرار في المنطقة.
وعبر الرئيس السوري عن مخاوف بلاده من توسع الحروب المحيطة بالمنطقة، لما قد تتركه من انعكاسات سلبية على الخطط التنموية، وأكد عل الصعيد ذاته التنسيق مع الأشقاء العرب لدعم الاستقرار الإقليمي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الشرع: لدى سوريا القدرة على إطعام 75 مليون شخص
الشرع: لدى سوريا القدرة على إطعام 75 مليون شخص
  • 2026-09-15 15:59
جبران باسيل: التفاوض مع إسرائيل لوقف الحرب وليس استسلاما
جبران باسيل: التفاوض مع إسرائيل لوقف الحرب وليس استسلاما
  • 2026-09-15 15:30
الحوثيون يوسعون نطاق الصراع.. السيطرة على المخا وبريم وتداعياتها على الشرق الأوسط
الحوثيون يوسعون نطاق الصراع.. السيطرة على المخا وبريم وتداعياتها على الشرق ال...
  • 2026-09-15 15:28
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط رابع مسيرة من طراز (MQ-1) فوق مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط رابع مسيرة من طراز (MQ-1) فوق مضيق هرمز
  • 2026-09-15 14:32
الشرع من دبي: سورية تحوّلت من مشكلة كبيرة إلى فرصة عظيمة
الشرع من دبي: سورية تحوّلت من مشكلة كبيرة إلى فرصة عظيمة
  • 2026-09-15 11:43
تراجع حركة المرور في مضيق هرمز.. ونشاط ثنائي نهاراً
تراجع حركة المرور في مضيق هرمز.. ونشاط ثنائي نهاراً
  • 2026-09-15 09:23