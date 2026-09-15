الشرع: استقرار سورية هو استقرار للمنطقة كلها.. وهو من مصلحة الجميع

خبرني - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تعمل مع العرب على تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك تخوفا من توسع ‏الحروب أكثر.

وقال الرئيس السوري خلال حوار بعنوان "سوريا المستقبل" في قمة ‏الإعلام العربي ‌‏2026 بدبي: "نعمل مع إخوتنا العرب لإيجاد سبل تقلل آثار الحرب، وتمكننا من تلافي ‏المخاطر المتوقعة مستقبلا".

وأضاف: "التحديات كثيرة، وسياستنا هي العمل المستمر والجاد لخدمة الشعب ‏السوري."‏

وجاء في حديث الرئيس السوري خلال جلسته الرئيسية في المنتدى:

دخلت سوريا دخلت مرحلة جديدة عقب رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيدها.

تحولت سوريا من مركز للمشاكل والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري.

سوريا ولدت من جديد بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت من أكبر العقوبات من نوعها في العالم.

استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة كلها، وهو من مصلحة الجميع.

سياسة بلادنا، رغم تعقيدات الوضع السوري والإقليمي، تقوم على العمل المستمر والجاد والتفاني في خدمة الشعب السوري.

سوريا عاشت مرحلة من الدمار والحروب لعقود، والهدف اليوم هو تحقيق استقرار البلاد ودعم منظومة الاستقرار في المنطقة.

وعبر الرئيس السوري عن مخاوف بلاده من توسع الحروب المحيطة بالمنطقة، لما قد تتركه من انعكاسات سلبية على الخطط التنموية، وأكد عل الصعيد ذاته التنسيق مع الأشقاء العرب لدعم الاستقرار الإقليمي.