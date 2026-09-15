أبو نعمة مفقود منذ 3 أيام.. وأسرته تناشد

خبرني - قالت أسرة المواطن محمد حسن أبو نعمة إن ابنها مفقود منذ عدة أيام، داعيةً من لديه أي معلومات عنه إلى التواصل مع الأسرة.

وقال عمه لـ"خبرني" إن محمد يقطن بالقرب من إشارة الغاز في العاصمة عمّان.

وأوضح العم أن محمد يعمل في توصيل الطلبات، وأن آخر ظهور له كان أثناء توصيله طلبًا إلى المستشفى الإسلامي، حيث عُثر على مركبته فارغة أمام المستشفى.

وبيّن العم أن محمد لا يعاني من أي سيرة مرضية أو ضعف في الذاكرة.

ولمن يملك أي معلومات عن محمد أو شاهده، يرجى الاتصال بالأجهزة الأمنية أو بعمه على الرقم 0790764964.