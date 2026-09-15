الأمن العام يوضّح تفاصيل حادثة طعن لاعب الحسين اربد وشقيقه

خبرني - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل المشاجرة التي أُثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة إربد، وأصيب خلالها لاعب نادي الحسين إربد لفئة تحت 18 عامًا، سيف شاهين وشقيقه ، وأكّد أنها مشاجرة وقعت بحكم الجوار وجرى ضبط الشخصين الرئيسين فيها وجرى توقيفهما.

وفي التفاصيل: أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه بتاريخ 2026/9/8 ورد بلاغ بوقوع مشاجرة في أحد أحياء مدينة إربد، حيث تم على الفور التحرّك للمكان وتبيّن إسعاف شخصين للمستشفى لتلقي العلاج إثر تعرّضهما للاعتداء ، حيث بوشرت التحقيقات في المشاجرة.

وتابع الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات والرجوع للشهود جرى تحديد هوية حدثين اثنين أحدهما من (جنسية عربية) اشتركا بالمشاجرة وقاما بعملية الطعن، حيث أُلقي القبض عليهما وجرت إحالتهما للقضاء والذي قرّر توقيفهما في إحدى دور رعاية الأحداث وما زالا موقوفين.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع، اخذ المعلومات ولا سيّما مثل تلك القضايا من مصادرها الرسمية، حيث أنه تم اتخاذ كافّة الإجراءات التحقيقية والقضائية في القضية وهي الآن منظورة أمام القضاء.