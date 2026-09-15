إيلون ماسك يقترح إطارا لسلامة الذكاء الاصطناعي

خبرني - في ظل المخاوف المتصاعدة من احتمال انقراض البشر على يد الذكاء الاصطناعي، قدم إيلون ماسك خلال مشاركته الافتراضية في قمة All-In Summit مقترحا لضمان سلامة النماذج الذكية المتطورة.

ودعا الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى اختبار نماذج بعضها بعضا قبل إطلاقها، بحيث يتمكن المنافسون من الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقال ماسك خلال القمة المنعقدة من 13 إلى 15 سبتمبر في لوس أنجلوس، إن هذا النظام يمكن أن يبدأ فورا، مضيفا: "جميع شركات الذكاء الاصطناعي لديها مجموعة اختبارات لمعرفة ما إذا كان النموذج سيبني أسلحة بيولوجية أو نووية أو يكون مخادعا بشكل متعمد. تطبيق كل شركة لمجموعة اختبارات الآخرين هو على الأرجح أفضل ما يمكننا فعله لضمان سلامتنا".

وأوضح أنه بدلا من أن تصحح الشركة واجباتها بنفسها، سيكون لديها منافسون يصححون واجباتها ويرفعون الإنذار عند وجود مخاوف.

وشدد ماسك على أهمية ضم الصين إلى هذا الإطار لضمان فعاليته، قائلا: "يجب أن نتوصل على الأرجح إلى اتفاق مع الصين. ستكون مراجعة أقران، حيث تختبر جميع شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة نماذج بعضها بعضا قبل الإطلاق".

ويرى ماسك أن الشركة ينبغي أن توفر وصولا إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) مسبقا قبل إطلاق النموذج، وإذا لم تحل الشركة المشكلة، يمكن للمنافسين الإعلان علنا عن مخاوفهم، ما يعرض الشركة لمسؤولية قانونية هائلة.

وعند حديثه عن السلامة، قال ماسك: "أعتقد أن أنثروبيك تولي اهتماما أكبر بسلامتها من OpenAI. لكن حتى أنثروبيك تعترف بأنها قلقة بشأن نماذجها".

ويأتي اقتراح ماسك في سياق أوسع من الدعوات المتزايدة لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث أيد، إلى جانب سام ألتمان، دعوات داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، إلى "إبطاء" وتيرة التطوير لإتاحة الوقت الكافي لمواكبة تدابير السلامة.