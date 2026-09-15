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  • الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط رابع مسيرة من طراز (MQ-1) فوق مضيق هرمز

الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط رابع مسيرة من طراز (MQ-1) فوق مضيق هرمز

  • 15 أيلول 2026
  • 14:32
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط رابع مسيرة من طراز MQ1 فوق مضيق هرمز

خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن نجاح قواته في اعتراض وإسقاط رابع طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-1" (MQ-1) خلال الأيام الـ 4 الماضية.

جاء ذلك في أجواء شرق مضيق هرمز الاستراتيجي، كما نقلت المصادر المحلية.

وذكر بيان صادر عن الحرس الثوري، أن الطائرة المسيرة أسقطت "قبل لحظات" بواسطة نيران نظام دفاع جوي متقدم وجديد، تابع لقوة الفضاء التابعة للحرس الثوري.

وأوضح البيان أن عملية الرصد والاعتراض تمت تحت الإدارة المباشرة والتنسيق الكامل لـ "شبكة الدفاع الجوي المتكاملة" للبلاد.


وتابع أن: "الطائرة المسيّرة من طراز "MQ-1" صُنعت في الولايات المتحدة في تسعينات القرن الماضي، وصممت في البداية لأغراض المراقبة والاستطلاع المتقدم، قبل تزويدها لاحقا بكاميرات وصواريخ".

من جهة أخرى، أفادت محافظة هرمزغان في بيان بتعرض قاربي صيد قرب رصيف كارغان في مدينة ميناب لهجوم من طائرة أمريكية مسيّرة، ولا يزال الصيادون الذين كانوا على متنهما في عداد المفقودين.

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