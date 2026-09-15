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  • الحراسيس يخرج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم في شويعر

الحراسيس يخرج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم في شويعر

  • 15 أيلول 2026
  • 14:22
الحراسيس يخرج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم في شويعر

خبرني - رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم، في مركز خدمة العلم/شويعر، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وذوي الخريجين.

واستُهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، واستذكر الحضور مكلفي خدمة العلم الذين قضوا إثر حادث السير الذي تعرضت له الحافلة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم، داعين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وأسرهم وزملاءهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي أن تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم يأتي تتويجًا لمرحلة تدريبية متكاملة، تلقى خلالها المكلفون برامج شملت التدريب العسكري والتوعية والمهارات الحياتية، بما أسهم في تعزيز قدراتهم، وصقل شخصياتهم، وتنمية روح الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية.

واشتمل الحفل على استعراض طابور المكلفين أمام المنصة بنظام المسير العادي، إلى جانب عروض للقتال بالأيدي والمشاة الصامتة، وتطبيقات وفعاليات عسكرية عكست المستوى التدريبي الذي وصل إليه المكلفون خلال فترة خدمتهم.

ويأتي برنامج خدمة العلم في إطار نهج وطني يستهدف الشباب الأردني، بتوجيهات ملكية سامية واهتمام ورعاية من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بهدف تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية، وترسيخ مبادئ الانضباط والالتزام والعمل الجماعي والاعتماد على الذات.

وفي ختام الحفل، وزّع اللواء الركن الحراسيس الجوائز على مستحقيها، تقديرًا لتميزهم خلال فترة التدريب.

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