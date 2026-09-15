الأردن .. ضبط 25.8 ألف شخص بقضايا المخدرات العام الماضي

خبرني - بلغ عدد الأشخاص المضبوطين بقضايا حيازة المواد المخدرة والاتجار والتعاطي والترويج في الأردن 25,776 شخصا خلال العام الماضي، وفق التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان.

وأظهر التقرير، انخفاض أعداد الجرائم المرتبطة بالمخدرات خلال 2025 مقارنة بعام 2024، إذ سجلت 15,720 جريمة حيازة وتعاطٍ للمواد المخدرة، مقابل 25,919 جريمة في 2024، بانخفاض بلغ نحو 39%، بحسب المملكة.

كما انخفضت جرائم الاتجار بالمخدرات إلى 10,056 جريمة خلال 2025، مقارنة بـ12,863 جريمة في 2024، بتراجع بلغ نحو 22%.

وبذلك بلغ مجموع جرائم الحيازة والتعاطي والاتجار الواردة في الجدول 25,776 جريمة خلال 2025، مقابل 38,782 جريمة في 2024، بانخفاض بلغ نحو 34%.

ورصد المركز استمرار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات، واستمرار إدارة مكافحة المخدرات في التوعية والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، لحماية فئات الشباب خاصة والمجتمع عامة، بالشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني للحد من المخدرات.

وأشار التقرير إلى إطلاق الحملة التوعوية "نعم للحياة... لا للمخدرات"، الموجهة لفئة الشباب وطلاب جامعة اليرموك، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة المخدرات وسبل الوقاية منها.

كما رصد افتتاح إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل توسعة جديدة لمركز علاج الإدمان في مركز إصلاح وتأهيل بيرين، بهدف توفير برامج تعافٍ مجانية ومكثفة للنزلاء، ورفع كفاءة وقدرات مركز علاج الإدمان، الذي وصفه التقرير بأنه نموذج رائد في مجال مكافحة المخدرات وعلاج المدمنين.