كريشان يوضح سبب إزالة خطوط سكة حديد العقبة القديمة

خبرني - قال مدير عام شركة العقبة للسكك الحديدية ياسر كريشان، إنه تم البدء بإزالة خطوط تتبع للشركة، وذلك ضمن أعمال الاتفاقية الأردنية الإماراتية، والتي تهدف لإنشاء شبكات سكك حديدية في الأردن تشمل خطا لنقل الفوسفات إلى الموانئ.

وأكد كريشان أن السكة التي تمت إزالتها ليست تاريخية، ولا علاقة لها بسكة حديد الحجاز، مشيراً إلى أن الجانب الإماراتي تكفّل بتطوير من 65 إلى 70% من المشروع، مما يتطلب إزالة الأردن للجانب الذي سيقوم بتنفيذه، حيث لا تتوافق الخطوط الحالية مع المواصفات المطلوبة للمشروع الجديد، بحسب المملكة.

ولفت كريشان إلى أن المشروع الجديد يتطلب مواصفات قياسية أعلى، وسرعات أكبر، وحمولة أكبر، مما تطلب إزالة الخطوط القديمة والبدء بإنشاء الخطوط الجديدة، مشيراً إلى أن عمر بعض أجزاء الخط تجاوز الأربعين عاماً.

وأشار إلى أن إزالة الخط جاءت بعد طرح العطاء، الذي تقدمت له العديد من الشركات، والذي رسا على الشركة الأفضل من ضمن المتقدمين للعطاء، حيث تم بيعه كحديد وليس كسكة.

ولم يعد الخط الذي بدأت أعمال الصيانة له مستخدماً منذ سنوات، حيث توقف مع انتقال الميناء إلى الشاطئ الجنوبي، بحسب كريشان.

ويقوم مشروع سكة حديد ميناء العقبة على شراكة بالمناصفة بين الأردن، وتمثله شركة مناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربية وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ودولة الإمارات، ممثلة بشركة "لِعماد القابضة"، المنصة السيادية الاستثمارية التابعة لحكومة أبو ظبي.

ويُعدّ مشروع سكة حديد ميناء العقبة الأضخم من نوعه في المملكة للنقل السككي، ويُنفذ باستثمار أردني – إماراتي مشترك بقيمة تُقدّر بقرابة 2.3 مليار دولار، ويشمل حزمة مشاريع فرعية كبرى في البنية التحتية تتضمن مسارات للسكك الحديدية، وأنفاقاً وجسوراً، وفق المواصفات العالمية المُثلى في قطاع السكك الحديدية.

ويتضمن المشروع إنشاء شبكة سكك حديدية بطول 360 كيلومتراً، تربط مناجم الفوسفات والبوتاس بالميناء الصناعي، عبر مسارين رئيسيين يخدمان مواقع الإنتاج في منطقتي الشيدية وغور الصافي.

ومن المتوقع أن يُنقل عبر شبكة السكك الحديدية قرابة 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس، بواقع قرابة 13 مليون طن فوسفات و2.6 مليون طن بوتاس، مما يعزز القدرات التصديرية، ويرفع تنافسية قطاع التعدين في المملكة.

ومن شأن هذا المشروع تعزيز التنافسية الاقتصادية لميناء العقبة، ليكون بوابة استراتيجية إقليمية في النقل والشحن والخدمات اللوجستية، مثلما يفتح مجالات تنموية واسعة في المملكة، خصوصاً في محافظات الجنوب ومناطق الأغوار.

وتُعدّ هذه الخطوة الأولى في بناء مشروع شبكة السكك الوطنية الأردنية، الذي يهدف إلى ربط العقبة والمملكة بالدول العربية المجاورة، وربط ميناء العقبة بموانئ سوريا والمتوسط.