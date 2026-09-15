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محمد رمضان يعلن استعداده للغناء مجانا في فلسطين

  • 15 أيلول 2026
  • 13:53
محمد رمضان يعلن استعداده للغناء مجانا في فلسطين

خبرني - عبر الفنان المصري محمد رمضان عن رغبته الشديدة في التوجه إلى الأراضي الفلسطينية لإقامة حفل غنائي ضخم لجمهوره هناك.
وأكد رمضان أن تقديم هذا العرض في فلسطين يعد واحدة من أبرز أمنياته الفنية.

وأوضح رمضان، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه يطمح لتنظيم ما وصفه بـ "أقوى حفل في الوطن العربي" في الأراضي الفلسطينية.
وشدد رمضان على أن الحفل سيكون مجانيا بالكامل لجمهوره وأهله هناك.

وأكد الفنان المصري أنه على أتم الاستعداد للتحرك فوراً من القاهرة في حال تلقيه إشارة أو موافقة من الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هدفه الأساسي من هذه الخطوة هو السعي لرفع الروح المعنوية لجمهوره الفلسطيني.

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