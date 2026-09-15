اللواء المتقاعد محمد العلاف في ذمة الله

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى تعالى صباح يوم الثلاثاء اللواء المتقاعد " محمد العلاف "

وشيع جثمان الفقيد بعد صلاة ظهر الثلاثاء من مسجد أحد (مرج الحمام) إلى مثواه الاخير في مقبرة سحاب.

تقبل التعازي في جمعية آل مشربش - مرج الحمام ولمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الثلاثاء 15/09/2026

والعلاف لواء متقاعد من القوات المسلحة الأردنية ودبلوماسي سابق، شغل منصب المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة.

عُين في هذا المنصب في 25 يوليو 2007. قبل مسيرته الدبلوماسية.

وأمضى العلاف 38 عاماً في الخدمة العسكرية، حيث لعب دوراً بارزاً في قيادة القوة العسكرية الأردنية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة للتحقق في أنغولا (UNAVEM I و II).