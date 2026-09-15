عمان الأهلية الأولى أردنياً في الذكاء الاصطناعي والهندسة الكهربائية والإلكترونية بتصنيف شنغهاي للمواضيع الأكاديمية 2026

خبرني - حققت جامعة عمان الأهلية إنجازاً دولياً لافتاً في نسخة 2026 من تصنيف شنغهاي للمواضيع الأكاديمية، إذ صُنّفت ضمن الفئة (301-400) عالمياً في موضوعي الذكاء الاصطناعي والهندسة الكهربائية والإلكترونية، متصدرة الجامعات الأردنية فيهما، كما حلت ضمن أوائل الجامعات الأردنية الخاصة من حيث عدد المواضيع المصنفة.

ويكتسب هذا التقدم أهمية خاصة، إذ يُعدّ هذان المجالان من أشد المجالات تنافسية على المستوى الدولي، ويقعان في صميم التحولات التي يشهدها العالم اليوم، وتؤكد هذه النتائج جودة البحث العلمي في الجامعة، وتميّز أعضاء هيئة التدريس فيها، واتساع شراكاتها العلمية.

وقال رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني: "هذا الإنجاز ثمرة لرؤية الجامعة في الاستثمار بالبحث العلمي وبناء القدرات في مجالات المستقبل، وهو جزء من خطة متكاملة تنفذها الجامعة لتعزيز موقعها في التصنيفات العالمية، وستواصل هيئة المديرين دعم هذه المسيرة وصولاً إلى مكانة دولية أرفع".

من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان: "تعكس هذه النتيجة التزام الجامعة بالبحث العلمي النوعي في التخصصات الهندسية والتقنية المتقدمة، وهي في الوقت ذاته رسالة ثقة لطلبتنا بأنهم ينتمون إلى جامعة قادرة على المنافسة تعدّهم ليكونوا في طليعة المتميزين، ونعمل حالياً على توسيع حضورنا ليشمل مواضيع أخرى في الإصدارات المقبلة من التصنيف فنحن نملك الإمكانيات التي تؤهلنا لذلك".

ويذكر ان جامعة عمّان الأهلية قد حققت بالتصنيف الأخير لـ QS العالمي للجامعات 2027 المرتبة 643 عالمياً ، كما حصلت على المرتبة الاولى على الجامعات الأردنية بتصنيف التايمز والمرتبة 401 -500 عالميا.