عرض إنجليزي مفاجئ لسيرجيو راموس

خبرني - فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس بعدما دخل اسم أسطورة ريال مدريد ضمن حسابات أستون فيلا الإنجليزي.

وبحسب التقارير دخل أستون فيلا في محادثات بشأن إمكانية التعاقد مع راموس في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق على مستوى الخط الخلفي والتي ازدادت بعد تعرض باو توريس وإيان ماتسن للإصابة خلال مواجهة نوتنغهام فورست.

ويرغب المدرب الإسباني أوناي إيمري في تعزيز دفاع أستون فيلا بصورة عاجلة خاصة أن الفريق ينافس على أكثر من جبهة خلال الموسم الحالي إلى جانب مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمثل وضع راموس التعاقدي عاملا مساعدا أمام أستون فيلا إذ لا يرتبط اللاعب حاليا بأي ناد ما يعني إمكانية التفاوض معه خارج إطار فترة الانتقالات الصيفية وفقا للوائح بشرط وجود مكان شاغر له في قائمة الفريق الإنجليزي للموسم الحالي.

وقضى راموس 10 أشهر مع مونتيري العام الماضي خاض خلالها 34 مباراة. وقبلها عاد إلى ناديه الأم إشبيلية خلال موسم 2023-2024.

لكن أبرز محطات مسيرته جاءت بقميص ريال مدريد حيث توج بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وخمسة ألقاب في الدوري الإسباني، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، وأربعة ألقاب في كأس العالم للأندية، إلى جانب ستة ألقاب محلية.

وخاض راموس 671 مباراة بقميص النادي الملكي على مدار 16 عاما سجل خلالها 101 هدف وقدم 40 تمريرة حاسمة.

وبعد رحيله عن ملعب "سانتياغو برنابيو" في عام 2021 انتقل إلى باريس سان جيرمان، حيث قضى موسمين.