الاردن .. ضابط إسعاف عبر 911 لتقديم الإرشادات الطبية

خبرني - أكدت مديرية الدفاع المدني وجود ضابط إسعاف متخصص على مدار الساعة في مديرية العمليات والسيطرة عبر هاتف الطوارئ الموحد 911، لتقديم الإرشادات الطبية للمواطنين إلى حين وصول فرق الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وقال ضابط إعلام الدفاع المدني النقيب عبدالله السعودي إن الإرشادات الهاتفية تركز خصوصا على الحالات التي تتطلب تدخلا إسعافيا فوريا، ومنها انسداد مجرى التنفس والاختناق وحالات الشرقة لدى الأطفال، مشيرا إلى أن سرعة استجابة فرق الإسعاف تتراوح عادة بين 7 و9 دقائق، بحسب موقع البلاغ وظروفه.

وبين أن طواقم الدفاع المدني واصلت تعاملها مع مختلف الحالات الإسعافية وحوادث الإطفاء والإنقاذ في مناطق المملكة، حيث تعاملت خلال الساعات الماضية مع 1590 حالة مرضية و138 حادث إطفاء و110 حوادث إنقاذ.

وأشار السعودي إلى أن فرق الدفاع المدني أخمدت حريقا اندلع في الطابق الثاني من عمارة مكونة من سبعة طوابق في منطقة الجبيهة بالعاصمة، ومنعت امتداده إلى الشقق المجاورة، دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح.

ودعا إلى توفير الطفايات اليدوية داخل المركبات والمنازل والمنشآت التجارية والصناعية، خاصة في ظل تسجيل عدد من حرائق المركبات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الطفاية اليدوية تشكل خط الدفاع الأول عند اندلاع الحريق، وتساعد على السيطرة عليه في مراحله الأولى والحد من انتشاره والخسائر الناجمة عنه.

وأكد جاهزية مديرية الأمن العام بمختلف تشكيلاتها ووحداتها للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة على مدار الساعة عبر رقم الطوارئ الموحد 911.