تفاصيل مقتل عم الفنان المصري حمدي الميرغني بطلق ناري في أسوان

خبرني - شهدت قرية الضما التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان جنوبي مصر واقعة مأساوية، أسفرت عن مقتل المواطن فتحي ميرغني، عم الفنان الكوميدي المعروف حمدي الميرغني.

وقد توفى عم الفنان المصري إثر تعرضه لإصابة مباشرة بطلق ناري، في حادثة أثارت حالة واسعة من الحزن بين أهالي القرية والمحافظة.

وبحسب التفاصيل التي أدلت بها أسرة المجني عليه، فإن الواقعة جرت في حدود الساعة الحادية عشرة صباحاً، عندما تعرض المتوفى لإطلاق نار مفاجئ أودى بحياته في الحال.

ووجهت الأسرة اتهاماً مباشراً إلى شخص يدعى "ع. أ. ا. آ. ح" بالضلوع في الجريمة، مؤكدة أنه لم تكن هناك أي خلافات أو مشاجرات سابقة تربط بين الضحية والمتهم، ولا تزال هذه الاتهامات قيد التحقيق والمتابعة من قبل السلطات القضائية ولم يُحسم أمرها بعد.

وفي تطور بارز يتصل بملابسات الحادث، كشفت الأسرة عن توثيق الواقعة بواسطة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط موقع الجريمة، حيث سجلت الكاميرات مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع الحادثة وتفاصيل الإطلاق الناري الذي تعرض له الضحية.

وأوضحت المصادر أن جهات التحقيق المختصة تحفظت على تسجيلات الكاميرات لتفريغها وفحصها دقيقاً، بهدف تحديد مدى صلتها بالاتهامات المطروحة وإثبات الدلائل الرقمية للجريمة.

وأوضحت العائلة أن الراحل فتحي ميرغني كان يعول أسرة مكونة من 5 أبناء، أكبرهم طالبة في الصف الأول الإعدادي وأصغرهم طفلة رضيعة، حيث سادت حالة عارمة من الحزن والصدمة بين ذويه وأهالي القرية عقب الإعلان عن وفاته المفاجئة.

من جانبها، طالبت أسرة المجني عليه السلطات الأمنية والقضائية بسرعة كشف كافة ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق من تثبت مسؤوليته. وتواصل الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية جهودها مكثفة للوقوف على أسباب الجريمة، بينما تباشر النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على تفاصيل الحادث وتحديد المسئوليات الجنائية بشكل كامل.