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الأردن يدين استهداف الحوثيين مدنا سعودية

  • 15 أيلول 2026
  • 13:43
الأردن يدين استهداف الحوثيين مدنا سعودية

خبرني  - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والأعيان المدنية في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية، ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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