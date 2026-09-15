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استحداث ساحة جديدة تتسع لنحو 200 شاحنة في مركز حدود جابر

  • 15 أيلول 2026
  • 13:41
استحداث ساحة جديدة تتسع لنحو 200 شاحنة في مركز حدود جابر

 قال محافظ المفرق بالوكالة احمد الزهير، إنه ضمن خطة وزارة الداخلية لتطوير المعابر الحدودية للأعوام  (2027-2028-2029) سيتم العمل على توسعة مسارب المركبات والحافلات في مركز حدود جابر للقادمين من سوريا، بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل حركة العبور.

وأضاف ، الثلاثاء، إنه تم تجهيز مبنى جوازات خاص لركاب الحافلات لغايات التسهيل عليهم بالتزامن مع جميع الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.

وبخصوص الحركة التجارية بين الأردن وسوريا والتي تشهد حركة نشطة من حيث عدد الشاحنات القادمة من سوريا، أوضح أنه تم إنشاء ساحة مجهزة بكامل التقنيات اللازمة لإسراع عمليات دخولها، لافتا إلى أن الساحة الجديدة تتسع لحوالي 200 شاحنة محملة بالبضائع.

كما أوضح أنه تم الإيعاز بإنشاء غرفة عمليات تكون متصلة بالإدارات المركزية وبالجهات العاملة في مركز حدود جابر، بهدف تخفيف وتسهيل الإجراءات الروتينية للمسافرين والشاحنات المحملة بالبضائع.

وأشار الزهير، إلى أن هذه الإجراءات تمت من خلال خطة أوعز بها وزير الداخلية ضمن رؤية الوزارة لتطوير المراكز الحدودية للتخفيف على المسافرين وحركة الشحن.

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