إنجاز 65% من مشروع الأعمال الإنشائية بمستشفى البادية الشمالية

خبرني - بلغت نسبة الإنجاز في مشروع الأعمال الإنشائية في مستشفى البادية الشمالية الحكومي 65 بالمئة، بحسب إدارة المستشفى.

وقالت إدارة المستشفى، إن مشروع الأعمال الإنشائية في المستشفى بدأت في الشهر الثامن من 2024، لافتا إلى أنه تم استلام نحو 65 بالمئة من أعمال المشروع، متوقعا أن يتم الانتهاء من كامل المشروع مع بداية العام المقبل .

وأضافت إن رئيس الوزراء جعفر حسان، أوعز في زيارته التفقدية الأخيرة للمستشفى بسرعه إنجاز الأعمال الإنشائية للمشروع بما يضمن تقديم خدمات طبية وعلاجية مثلى لطالبيها، كما أوعز برفد المستشفى ببعض الكوادر الفنية والتخصصية .

وبينت الإدارة أنه وضمن خطتها للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في البادية الشمالية، تم افتتاح عدد من العيادات الطبية كعيادة العلاج الطبيعي بمعدل يوم أسبوعيا، إضافة إلى عملها مع مركز صحي البادية الشمالية الشامل، مؤكدة أنه تم أخيرا استحداث قسم الطب الشرعي، حيث تسعى الإدارة في الأيام المقبلة الى شراء خدمات الطب الشرعي حسب إيعاز وزير الصحة بهذا الخصوص .

وأشارت الى أنه تم افتتاح عيادة السمعيات وتخطيط طبلة الأذن وتخطيط السمع لحديثي الولادة، إضافة لاستحداث عيادة أسنان ثانية للأطفال ليرتفع عدد عيادات الأسنان في المستشفى الى 3 عيادات تشمل جميع تخصصات الأسنان الفرعية من تقويم وجراحة الفكين وأسنان الأطفال وأورام اللثة.