تفاصيل جديدة حول حادثة الاعتداء على لاعب الحسين إربد

خبرني - قال والد لاعب نادي الحسين إربد لفئة تحت 18 عامًا، سيف شاهين، إن نجليه تعرضا للاعتداء والضرب من 15 شخصًا، على خلفية تدخل أحدهما لفض مشاجرة لم يكن طرفًا فيها.

وبين الوالد محمد شاهين، في تصريحات صحفية، أن ابنيه لم تكن لهما علاقة بالمشكلة التي وقعت، وحاول أحدهما أن يفض مشاجرة (يفزع)، فانتهى الأمر بهما في المستشفى، حيث أُصيب أحدهما في الرئة، فيما أُصيب الثاني في الكلى، جراء الاعتداء عليهما بأدوات حادة، مشيرًا إلى أن ابنيه في حالة صحية خطيرة.

وأشار إلى أنه تم القبض على شخصين فقط من المعتدين على ابنيه.

بدوره، قال ابن عمهما إن الاعتداء وقع منذ نحو أسبوعين، وما زال الشابين في المستشفى قيد العلاج.

وأوضح أن سيف تعرض لإصابة في الرئة، الأمر الذي يهدد مسيرته الكروية، حيث مثل سابقًا منتخب الشباب، وكان يطمح في المستقبل القريب إلى تمثيل المنتخب الأول والتطور في مسيرته الكروية.