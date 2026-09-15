الخشمان: الممر الطبي الأردني شاهدٌ على موقف لا يكتفي بالكلمات تجاه غزة

خبرني - ثمّن رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، مواصلة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تنفيذ عمليات الإجلاء الطبي للأطفال المرضى من قطاع غزة، ووصول الدفعة الثانية والثلاثين ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.

وقال الخشمان إن استقبال ثمانية أطفال مرضى برفقة ذويهم لتلقي العلاج في المستشفيات الأردنية يجسد موقفًا أردنيًا راسخًا لا يكتفي بالتضامن اللفظي، بل يحوّل واجبه القومي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني إلى فعل حقيقي ينقذ الأرواح ويخفف الألم.

وأضاف أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أثبت أن محدودية الإمكانات لا تعني محدودية الموقف؛ فبينما تُغلق الأبواب في وجه أطفال غزة، يفتح الأردن مستشفياته وقلبه لهم، ويواصل جيشه العربي وكوادره الطبية أداء رسالة تتجاوز الحدود وتنتصر للإنسان.

وأكد الخشمان أن الممر الطبي الأردني، إلى جانب المستشفيات الميدانية والمساعدات المتواصلة، يمثل وجه الأردن الحقيقي: دولة ثابتة في موقفها، حاضرة في الميدان، ولا تتعامل مع فلسطين بوصفها عنوانًا سياسيًا عابرًا، بل قضية حق وضمير ومسؤولية.

ووجّه الخشمان التحية والتقدير إلى القوات المسلحة الأردنية والكوادر الطبية والصحية وكل الجهات المشاركة في عمليات الإجلاء والعلاج، سائلًا الله الشفاء للأطفال المرضى والجرحى، والفرج القريب لأهلنا في قطاع غزة.